Coup d’Etat en Guinée: la Cedeao menace

La dissolution de la Constitution et du Gouvernement annoncée par le Colonel Mamady Doumbouya et ses hommes ce dimanche, après avoir perpétré leur putsch contre le Président Alpha Condé ne passe pas aux yeux de la Cedeao.



Dans un communiqué signé le président en exercice de l’institution sous-regionale, Nana Addo Akufo-Addo, les chefs d’Etat de la Cedeao exigent « le retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions ».



Dans la même note parvenue à PressAfrik, la Cedeao « réaffirme sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnel. Elle demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine ».



La Cedeao a fermement condamné ce qu’elle appelle « une tentative de coup d’Etat ». Tout en exigeant la libération de toutes les personnes arrêtées.