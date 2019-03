Coup de tonnerre au Réal ! Isco a annoncé son arrivée au Barca à Messi (média catalan)

🚨¡EXCLUSINDA! #Inda: "ISCO le dijo a MESSI que OJALÁ jueguen JUNTOS MUY PRONTO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/zsyQ588hBf

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 mars 2019



Ces dernières semaines, Isco (26 ans) a été annoncé dans le collimateur du FC Barcelone, alors que son avenir ne semble plus passer par le Real Madrid : « Si nos techniciens nous demandaient un joueur et qu’Isco veut quitter Madrid, nous le signerions bien sûr (…) Nous parlerions à Madrid », confiait d’ailleurs le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, en février dernier. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, Isco pourrait bien prendre la direction du FC Barcelone dans un avenir proche, lis t-on dans le site catalan Tribuna.Eduardo Inda, directeur d’Ok Diario, a confié dans l’émission El Chiringuito qu’Isco aurait récemment discuté avec Lionel Messi, confiant à la star argentine du FC Barcelone qu’ils évolueraient très bientôt dans la même équipe… Une confidence qui laisse donc clairement entendre que le joueur du Real Madrid pourrait débarquer dans les rangs du Barça. Affaire à suivre…