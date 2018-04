Coupe CAF : Découvrez les poules

Regional rivalries echoed, giants draw each other https://t.co/Bmm8W5adgU pic.twitter.com/chGxn6bY1x — CAF (@CAF_Online) 21 avril 2018

Comme prévu, la CAF a procédé ce samedi à son siège au Caire au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Et le sort n’a pas été clément pour tout le monde. Bien que tête de série, Vita Club hérite ainsi du groupe de la mort avec l’ASEC Mimosas et le Raja Casablanca, deux autres favoris, dans le groupe A où Aduana Stars jouera les petits Poucet.Tirage plus clément pour l’USM Alger, qui hérite de deux novices à ce niveau, Gor Mahia et Rayon Sport, dans la poule D avec Yanga. Dans ce groupe composé de 3 équipes d’Afrique de l’Est, les Algériens feront figure d’intrus ! Avec la RS Berkane, Al Masry et Al Hilal, la poule B aura quant à elle l’accent nord-africain malgré la présence des Mozambicains de l’UD Songo.Enfin, le groupe C s’annonce particulièrement ouvert sans véritable favori, entre trois équipes d’Afrique de l’Ouest, Enyimba, Willlamsville et le Djoliba, ainsi que le CARA Brazzaville. Rendez-vous le 6 mai pour la première journée. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule se qualifient en quart.ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire)Raja Club Athletic (Maroc)AS Vita (RDC)Aduana (Ghana)RS Berkane (Maroc)El Masry (Egypte)UD Songo (Mozambique)El Hilal (Soudan)Enyimba (Nigeria)Williamsville (Cote d’Ivoire)CARA (Congo)Djoliba (Mali)Rayon Sports (Rwanda)USM Alger (Algerie)Young Africans (Tanzanie)Gor Mahia (Kenya)