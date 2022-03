Coupe de France : la finale Nice-Nantes avancée au 7 mai

La finale de la Coupe de France, programmée initialement le dimanche 8 mai au Stade de France, est avancée au samedi 7 mai à 21h15. Elle opposera l’OGC Nice au FC Nantes.



« Cette décision a été prise par la Fédération Française de Football, en concertation avec les clubs finalistes et les diffuseurs de la Coupe de France (France Télévisions et Eurosport). Ce choix de la FFF permettra à l’ensemble des supporters de l’OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France », précise la FFF ce samedi dans un communiqué, rapporté par RMC Sport.