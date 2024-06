Le duo Musiala-Wirtz enflamme l’Europe, Luka Modric fait peur à toute l’Espagne

Musiala/Wirtz, le duo enflamme l’Europe



On commence cette revue de presse avec le match d’ouverture de cet Euro 2024. Et quel match pour les Allemands ! «Le hit allemand», titre Bild ce matin, pour évoquer la domination de la Mannschaft sur l’Écosse, 5 buts à 1. Jamal Musiala et Florian Wirtz ont été les protagonistes de cette victoire, auteurs tous les deux d’un but. Les deux talents éliminent les doutes après les mauvais matchs contre l’Ukraine et la Grèce. «Entrée trois étoiles», titre de son côté L’Équipe, en référence au nombre de titres remportés par l’Allemagne dans cette compétition. «L’Allemagne a deux diables», écrit AS. Pour le média espagnol, les deux pépites ont livré un récital.





L’Espagne redoute Luka Modrić



On part en Espagne, où c’est le jour J. La Roja va affronter la Croatie aujourd’hui à 18h. La presse espagnole se concentre sur Luka Modric aujourd’hui. «Luka défie l’Espagne», titre Sport. Le média espagnol redoute son adversaire du jour. L’Espagne affronte le pire rival possible : «les guerriers de Modric». «Des vétérans qui livrent des batailles et qui s’adaptent à n’importe quel environnement», peut-on lire dans les colonnes de Sport.





Southgate restera après l’Euro



On file à l’anglaise pour évoquer l’Angleterre de Gareth Southgate, qui jouera demain face à la Serbie pour son premier match. «Maintenant, vous allez croire en nous», annonce John Stones sur la Une du Daily Mirror. Dans le Telegraph, Jamie Carragher donne son avis. La clé du succès réside dans les performances de Jude Bellingham et Harry Kane mais certainement pas de Gareth Southgate. Justement, on a parlé du cas Southgate dans le Daily Express. Selon le média, le sélectionneur ne sera pas limogé même s’il échoue à l’Euro 2024. Il aurait beaucoup de crédit auprès de la fédération, notamment après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et la finale à l’Euro 2020. Son contrat se termine en décembre et Southgate pourrait décider de s’en aller s’il ne remporte pas le trophée.