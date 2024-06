Bougane Guéye Dany répond á Sonko : " Je préfére être un voleur qu'un menteur"

Le président du mouvement "Gueum Sa Bop" va plus loin. " Moi Bougane, je suis pas un voleur, et je ne serais jamais au côté des voleurs. Mais, je préfére être un voleur qu'un menteur. Quelqu'un dont un Tribunal a dit que tu as menti", a-il lancé á l'endroit de Sonko. Ce dernier a été jugé et reconnu coupable de "diffamation" dans l'Affaire du Prodac qui l'opposait á Mame Niang.

M.Guèye Dany de poursuivre : "Je n'ai eu de privilèges ni avec Abdoulaye Wade, ni avec Macky Sall ( président sortant), donc que personne ne me pointe du doit", a-t-il souligné.



Bougane Guéye Dany s'exprimait lors de la priére de L'Aid El Kabir á Massalikoul Jinane.

Bougane Guèye Dany, patron de D-media, a profité de la commémoration de la Tabaski pour apporter réponse au leader du Pastef, Ousmane Sonko qui, lors d'une conférence de presse publique tenue le dimanche 09 juin 2024 au Grand Théâtre de Dakar, avait déclaré que "certains actes impunis doivent cesser". Faisant ainsi allusion au non paiement de l'impôt de la presse. Dans sa réponse, Bougane G.Dany lui fait savoir qu'il "n'a jamais été redressé par les agents des impôts alors qu'il gérait 180 milliards de F Cfa pendant 5 ans". Par conséquent, a-t-il ajouté, "payer 2 milliards F Cfa en guise d'impôt pour D-média, suite á un redressement fiscal, ce n'est rien pour moi".