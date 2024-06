La presse anglaise détruit les Three Lions avant l’Euro, Bernardo Silva réclame une recrue de taille à Manchester City

Une défaite alarmante pour les Anglais On commence cette revue de presse avec l’Angleterre où le pays s’acharne contre sa sélection ce matin. L’équipe anglaise a perdu à domicile 1-0 face au 72e mondial hier, l’Islande. «L’Angleterre pique du nez», placarde le Telegraph. «Les Anglais hués après une défaite démoralisante avant l’Euro», écrit le Daily Mirror. Le journal parle même de la pire soirée de l’histoire récente du football anglais à Wembley. Le Daily Express rappelle même que les fans ont lancé des avions en papier pour montrer leur mécontentement à la mi-temps. Pour le Mirror, si Southgate remporte l’Euro avec cette défense, il méritera le titre de chevalier et pourrait prétendre à n’importe quel poste d’entraîneur. Une défense en difficulté surtout depuis la blessure de John Stones qui n’arrange pas les affaires des Anglais.



Bernardo Silva milite pour Joao Neves Toujours en Angleterre, le mercato anime toujours les médias malgré l’Euro qui approche. Bernardo Silva a profité du rassemblement avec le Portugal pour convaincre João Neves de venir jouer pour Manchester City. «Je lui dirais de rejoindre Manchester City», a déclaré le joueur. Le jeune de Benfica est très demandé : le Bayern, le PSG ou encore Manchester United sont intéressés. Le club portugais est clair : les offres inférieures à 100 millions d’euros ne seront pas acceptées, tout en sachant que sa clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros.

L’Espagne ne comprend pas le choix du sélectionneur En Espagne, on parle du choix de Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja, d’écarter Pau Cubarsí du groupe de l’Euro. « Cubarsí en dehors de l’Euro», titre Sport. La jeune pépite du FC Barcelone, ne participera pas au tournoi en Allemagne. Le sélectionneur espagnol a finalement décidé de ne pas garder le défenseur de 17 ans. La Fédération a en effet décidé de lui faire jouer les Jeux Olympiques à la place. Marcos Llorente et Aleix Garcia ont aussi été écartés de la liste finale des 26 joueurs convoqués.