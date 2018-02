Coupe du Monde 2018 : Ces hommes de confiance du sélectionneur Aliou Cissé

L’équipe nationale du Sénégal va participer en juin prochain en Russie à sa deuxième Coupe du monde de son histoire. Et il serait surprenant de voir Aliou Cissé y aller sans certains de ses cadres. En effet, depuis 2012, le coach des «Lions» a tissé des liens très solides avec certains de ses joueurs.



Nous sommes en 2012, l’année que le Sénégal a participé pour la première fois aux JO, dans la discipline football. L’équipe est emmenée par Karim Séga Diouf qui avait comme adjoint un certain Aliou Cissé. Et dans cette sélection se trouvaient des noms comme Kara Mbodj, Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané et Moussa Konaté. Durant cette compétition, Cissé se place au-devant de la scène et se charge de galvaniser les joueurs sénégalais.



Trois (3) ans plus tard, l’ancien capitaine des « Lions » est nommé sélectionneur de l’équipe nationale A. Il débute ses premiers matchs en se basant sur ses anciens protégés, cités ci-dessus. Depuis sa nomination en 2015, le technicien a presque fait appel à eux à chaque fois qu’il y a match.



Dans le secteur défensif, l’ancien n°6 des "lions", fait de Kara Mbodj et Koulibaly ses piliers. Une confiance que ces joueurs lui rendent bien car, l’équipe concède de moins en moins de but.



Au milieu de terrain encore, le technicien a fait appel à ses hommes d’hier. En effet, Kouyaté, Gana Gueye et Sadio Mané sont presque indispensable pour Cissé. Ils occupent souvent ce compartiment du terrain même si sur le banc il y a des noms comme Pape Kouly Diop Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye ou Assane Dioussé.



En attaque, le Casamançais a un peu flanché car son joyau en 2012 n’était plus aussi performant qu’auparavent. En effet, Moussa Konaté a connu des périodes difficiles au moment où d’autres attaquants ont émergé. Néanmoins, Cissé continue de l’appeler en sélection et l’amènera probablement en Russie vu que le joueur est revenu à sa forme habituelle avec son nouveau club Amiens. Il a été même nommé joueur du mois de décembre à Amiens.