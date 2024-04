Coupe du Sénégal : ASUC de Ziguinchor défie le Jaraaf, Teungueth FC affronte USPA, Pikine accueille Port

Teungueth FC, US Ouakam et AS Pikine sont les premiers clubs de l'élite à descendre sur piste en 32èmes de finale de la Coupe du Sénégal, ce mercredi, face respectivement à USPA (N2), DUC (L2) et Port (N1). Le tenant du titre, Jaraaf, rendra visite à Assane Seck Université Club (ASUC) de Ziguinchor, jeudi.



Le Jaraaf de Dakar, détenteur du trophée, va démarrer la défense de son titre en Coupe du Sénégal chez la modeste formation d'ASUC de Ziguinchor, pensionnaire de la poule A du National 1.



En attendant les chocs entre clubs de l'élite prévus demain, cinq autres clubs de Ligue 1 sont attendus ce mercredi dans des duels apparemment déséquilibrés comptant pour les 32èmes de finale.



Leader de Ligue 1 avec trois victoires de suite, Teungueth FC (40 points) part largement favori face à l'Union sportive des Parcelles assainies (USPA), club de National 2. L'US Quakam (L1), quant à elle, accueille le Dakar Université Club (DUC), équipe de 12. Tandis que l'AS Pikine (4e, 30 pts) attend le Port (N1).



Dakar Sacré-Cœur et Jamono Fatick (L1) rendront visite à de clubs de Division régionale. Les Sicapois devront éviter le piège face à Niaguis (DS, Ziguinchor), tandis que les Fatickois sont attendus de pied ferme par Vétérans Rosso (05), au stade Stade Caroline Faye.



L'attraction est le choc entre pensionnaires de Ligue 2 entre HLM de Dakar et Oslo FA. Quatrième avec 31 unités, l’équipe de HLM va croiser une belle formation dirigée par Tor Thodersen, qui occupe le 2 avec 34 points.



Les deux affiches entre clubs de Ligue 1, quant à eux, se jouent demain. Victorieux en 2021 et 2022, le Casa Sports affrontera la lanterne rouge Diam bars (14, 14 pts), tandis que Génération Foot (11) s'expliquera avec la SONACOS de Diourbel (6ème).



Le malheureux finaliste de l'édition 2023, Stade de Mbour (L1) s'est directement qualifié pour les 16èmes de finale après le forfait pour raisons financières de Gazelles de Kédougou, un club de National 1.





Avec Stades