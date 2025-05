Coupe du Sénégal : Coup de tonnerre ! Builders FC disqualifié pour fraude, Jaraaf qualifié sur tapis vert

La Commission de discipline de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a rendu son verdict : Builders FC est reconnu coupable de fraude sur l'identité d'un joueur lors du match de Coupe du Sénégal contre l'ASC Jaraaf. Une décision aux lourdes conséquences sportives et disciplinaires.



Selon le communiqué officiel, le joueur incriminé, Cyprien Thiombane, a été aligné sous une fausse identité, enfreignant ainsi les règlements en vigueur. Cette fraude a coûté cher à Builders FC : le club perd la rencontre sur tapis vert (0-2), est condamné à une forte amende, et voit Thiombane suspendu pour six matchs.



Cette décision offre donc la qualification au club de la Médina, qui se qualifie en finale où il affrontera Génération Foot. Une issue qui relance le débat sur la rigueur des contrôles administratifs dans les compétitions nationales.



Le club Builders FC a désormais la possibilité de faire appel, mais la sentence de la Commission est claire et fait office d'avertissement à l'ensemble des acteurs du football sénégalais : la tricherie ne passera plus.