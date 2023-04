Coupe du Sénégal: la violence gâche le match Dakar SC - AS Pikine, les deux camps se prononcent

La tension est déjà montée entre les supporters des deux camps, à cinq jours de la tenue de ce grand derby de la banlieue dakaroise. Pour perturber le match de leur adversaire, qui disputait une affiche des 16es de finale de Coupe du Sénégal contre Dakar Sacré-Cœur (DSC), certains supporters supposés appartenir à Guédiawaye FC se sont rendus au stade Ibrahima Boye.



Installés à l’extérieur du stade, ils ont provoqué ceux de l’AS Pikine en leur jetant des projectiles. Ce qui a poussé les ultras de Pikine à répliquer par la suite. Les jets de pierres ont occasionné des blessures de quelques supporters.



Le bus de l’équipe de Pikine a subi plusieurs attaques en cours de route. Des dégâts matériels aussi ont été constatés avec le saccage des sièges du stade Ibrahima Boye.



Guédiawaye FC a réagi dans un communiqué sur les incidents du match DSC - AS Pikine et dédouane ses supporters. « Les actes de vandalisme commis au stade Ibrahima Boye à l’occasion du match Dakar Sacré Cœur – AS Pikine ne sont aucunement l’œuvre des supporters de Guédiawaye Football Club. Ces agitateurs sont loin d’être des supporters de Guédiawaye Football Club qui au même moment suivaient avec passion le match du club à Ziguinchor contre les Gazelles de Bignona », lit-on dans le communiqué.





Chupin: « on posera une réclamation »



Les joueurs de Dakar Sacré Cœur ont regagné les vestiaires pour se sauver des jets de pierres qui pleuvaient de partout. Malgré le long battement et les coups de sifflet répétitifs de l’arbitre, les pensionnaires de l’Académie DSC ne sont pas ressortis des vestiaires pour reprendre le jeu. Finalement le match a été interrompu à la 64e minute de jeu. AS Pikine menait (1-0).



Le président de Dakar SC déplore les violences et impute la responsabilité aux autorités du football local.



« En trente années de responsabilité dans ce football sénégalais, j'en ai ras-le-bol. Il y a une irresponsabilité totale par rapport à la violence dans notre football de la part des autorités, des dirigeants d'une manière générale », a fustigé Mathieu Chupin.



Avant d’ajouter: « Ce mercredi, on écrira, on posera une réclamation au niveau de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). C'est une honte ce qui s'est passé. Une honte pour le football sénégalais ».



Le coach de l’AS Pikine livre sa version après que la partie a été sabotée par la violence.



« Nous menions quand même depuis la première période et, à la 64 minute, on a vu une pluie de pierres. Je ne pense pas que l'équipe qui est menée (il fait allusion à Dakar SC) ait intérêt à interrompre la partie. D'où viennent ces pierres ? Nous avons quand même des suspicions que ce sont des supporters entre guillemet de Guédiawaye. Parce qu'un bon supporter ne fait jamais ça. Parce que, je pense, les vrais ultras des Crabes sont actuellement à Aline Sitoé Diatta (match de GFC contre Gazelles de Bignona)», a dit Mayoro Guèye.



Le technicien ne veut pas parler de victoire de son équipe par forfait pour l'instant, malgré l'absence de DSC notée sur le terrain: « Il faut que nous revenions aux textes. L'arbitre a constaté l'absence de DSC. Une équipe a été présente de visu sur le terrain, une autre était absente. L'arbitre ne fait que constater l'absence d'une équipe. Maintenant, c'est à la Fédération de dire son dernier mot ».



Si la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) ne prend pas de grandes dispositions sécuritaires et organisationnelles, le match phare de la 19e journée de Ligue 1 entre Guédiawaye FC et l’AS Pikine, prévu samedi au stade Abdoulaye Wade risque de virer à la violence.