Coupe du monde 2022: ces révélations qui mettent en péril le Qatar

Le flou entoure toujours l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.Le 2 décembre 2010, le Qatar remportait, devant l’Australie, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, l’organisation de la Coupe du Monde 2022. Pourtant le dossier qui a été choisi ne semblait pas remplir tous les critères et encore pis, semblait largement en retard sur l’Australie et les États-Unis. Donc, forcément de nombreuses suspicions ont vu le jour à la suite de la décision de la Fédération internationale de football (FIFA). Le média anglais de révéler aujourd’hui des nouvelles informations.