CHAN 2025 : Souleymane Diallo convoque 29 joueurs pour un stage à Toubab Dialaw

Le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Sénégal, Souleymane Diallo, a dévoilé une liste de 29 joueurs retenus pour poursuivre la préparation en vue du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025.



Le stage se déroulera du 14 au 27 juillet 2025 au centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Ce regroupement s’inscrit dans le cadre des derniers réglages avant la phase finale du CHAN, prévue du 2 au 30 août et coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.



Champions en titre après leur sacre lors de l’édition précédente, les Lions locaux évolueront dans le groupe D aux côtés du Congo, du Soudan et du Nigeria.