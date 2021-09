Coupe du monde 2022 : l’équipe du Niger a gagné 4-2 face à Djibouti en qualifications

L’équipe du Niger a battu celle de Djibouti 4-2 lors d’une rencontre délocalisée à Rabat, ce 6 septembre 2021, en qualifications pour la Coupe du monde 2022 (groupe A).



Les Requins de la mer rouge se seraient bien vus dévorer le Mena, ce 6 septembre 2021 à Rabat (Maroc) [1], en qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Les Djiboutiens y sont même parvenus durant une période, face au Niger. Ils ont en effet ouvert le score à la 32e par Anas Farah Ali.



Mais eu deuxième période, les Nigériens ont refait surface grâce à un doublé de Victorien Adebayor (49e, 56e), un penalty de Djibo Adamou (65e) et un quatrième but signé Amadou Sabo (68e).



Hassan Houssein a complété le tableau d’affichage pour Djibouti à la 90e minute : 4-2, score final. Au classement du groupe A, le Niger est désormais à égalité de points (3) avec le Burkina Faso et l’Algérie en attendant la confrontation des Burkinabè et des Algériens, ce 7 septembre à Marrakech [1].



Les rencontres Djibouti-Niger et Burkina Faso-Algérie ont été délocalisées au Maroc, en raison d’infrastructures djiboutiennes et burkinabè pas aux normes de la FIFA.