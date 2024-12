Coupe du monde des Clubs : 32 équipes en lice dont 4 clubs africains

Le tirage au sort des phases de groupes de la première coupe du monde des clubs 2025 sera lancé ce jeudi par la FIFA, à 18 heures GMT. 32 équipes, en lice vont disputer cette compétition dont. Elle se jouera, aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. L’Afrique sera représentée par quatre ( 4 ) clubs contre douze (12) pour l’Europe, l’Amérique du Sud sept (7), l’Asie quatre (4), l’Amérique du Nord et centrale quatre (4) , et l’Océanie un (1. Le club de l’Inter Miami (États-Unis) est l’équipe invitée du pays hôte qui est les Etats Unis.



Pour les clubs africains sélectionnés, il s’agit d’Al-Ahli de l’Égypte, l’équipe marocaine du Wydad de Casablanca, l’Es Tunis de la Tunisie et les Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud;



Ci-dessous la liste complète des 32 équipes qualifiées :



Chelsea (Angleterre) : Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021



Real Madrid (Espagne) : Ligue des champions de l’UEFA 2021-2022 et 2023-2024



Manchester City (Angleterre) : Ligue des champions de l’UEFA 2022-2023



Bayern Munich (Allemagne) : classement UEFA



Borussia Dortmund (Allemagne) : voie du classement UEFA



FC Porto (Portugal) : classement UEFA



Benfica (Portugal) : classement UEFA



Inter Milan (Italie) : classement UEFA



Juventus (Italie) : classement UEFA



Paris-Saint-Germain (France) : voie du classement UEFA



Atlético de Madrid (Espagne) : classement UEFA



RB Salzbourg (Autriche) : classement UEFA



Amérique du Sud



Palmeiras (Brésil) : Copa Libertadores de la CONMEBOL 2021



Flamengo (Brésil) : Copa Libertadores de la CONMEBOL 2022



Fluminense (Brésil) : Copa Libertadores de la CONMEBOL 2023



Botafogo (Brésil) : Copa Libertadores de la CONMEBOL 2024



River Plate (Argentine) : classement CONMEBOL



Boca Juniors (Argentine) : classement CONMEBOL



Afrique



Ahly (Égypte) : Ligue des champions de la CAF 2020-2021, 2022-2023 et 2023-2024



Wydad (Maroc) : Ligue des champions de la CAF 2021-2022



ES Tunis (Tunisie) : classement CAF



Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : classement CAF



Asie



Al Hilal (Arabie saoudite) : Ligue des champions de l’AFC 2021



Urawa Red Diamonds (Japon) : Ligue des champions de l’AFC 2022



Al Ain (Émirats arabes unis) : Ligue des champions de l’AFC 2024



Ulsan HD FC (Corée du Sud) : classement AFC



Amérique du Nord et Centrale



Monterrey (Mexique) : Coupe des champions de la Concacaf 2021



Seattle Sounders (États-Unis) : Coupe des champions de la Concacaf 2022



Club León (Mexique) : Coupe des champions de la Concacaf 2023



CF Pachuca (Mexique) : Coupe des champions de la Concacaf 2024



Océanie



Auckland City (Nouvelle-Zélande) : classement OFC



Inter Miami (États-Unis) : Club invité du pays hôte.