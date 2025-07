Thiaroye : six (6) individus arrêtés pour diffusion d’une sextape et chantage sexuel

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a procédé, le 11 juillet 2025, à l’interpellation de six (6) individus impliqués dans une affaire de « collecte illicite et diffusion d’images à caractère obscène, menace et harcèlement sexuel ».



D’après la Police nationale, les faits font suite à une plainte d’une jeune femme affirmant que son ex-compagnon avait enregistré à son insu une vidéo intime pendant leur relation. Celle-ci aurait ensuite été partagée entre ses amis.



Le 10 juillet, l’un des mis en cause aurait tenté de la faire chanter en exigeant des rapports sexuels sous menace de diffusion de la vidéo. Un autre l’aurait convoquée pour une prétendue "négociation".



Les téléphones des mis en cause, contenant la sextape et des traces d’appels, ont été saisis. Ils sont placés en garde à vue, et l’enquête suit son cours.