Tennis: Iga Swiatek gagne son premier Wimbledon en battant Anisimova 6-0, 6-0

La Polonaise Iga Swiatek a infligé un 6-0, 6-0 inédit depuis 1911 en finale de Wimbledon à l'Américaine Amanda Anisimova pour s'offrir à 24 ans son premier titre sur le gazon londonien et son sixième sacre en Grand Chelem.



La quatrième joueuse mondiale s'est imposée en 57 minutes face à la douzième au classement WTA qui disputait à Wimbledon sa première finale en Grand Chelem à 23 ans. Elle remporte son premier titre depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024.



Aucune joueuse n'avait remporté Wimbledon sur un double 6-0 depuis la Britannique Dorothea Douglass Chambers en 1911.

Première Polonaise de l'ère Open (inaugurée en 1968) à gagner Wimbledon, hommes et femmes confondus, l'ex-N.1 mondiale est assurée de remonter au troisième rang du classement WTA en début de semaine prochaine.



Sur le Central et sous les yeux de la princesse de Galles Kate, la nouvelle reine de Wimbledon affrontait samedi pour la première fois Anisimova en match officiel.



Swiatek succède au palmarès du tournoi à la Tchèque Barbora Krejcikova et est la seule joueuse en activité à avoir disputé des finales de Grand Chelem sur dur, sur terre battue et sur gazon, une surface sur laquelle elle n'avait encore jamais soulevé de trophée avant samedi.



Avant de triompher à Wimbledon, la native de Varsovie a gagné Roland-Garros en 2020, 2022, 2023 et 2024, et l'US Open en 2022.



Le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès est désormais l'Open d'Australie.



Anisimova a pour sa part réalisé à 23 ans son meilleur parcours en Grand Chelem, éliminant notamment la N.1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finales six ans après avoir atteint le dernier carré de Roland-Garros.