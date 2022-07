Coupure d'électricité lors d'une rencontre de haut niveau au King Fahd : en colère, Macky Sall promet de sanctionner les responsables

Une rencontre de haut niveau de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale (IDA-20) se déroule à Dakar. Ce Sommet qui a regroupé des dirigeants de plusieurs pays africains et d'institutions internationales a été marqué par une coupure d'électricité au moment où le Directeur des Opérations de la Banque mondiale faisait son discours sur le financement de la relance et de la transformation économique en Afrique. Le Président Macky Sall très gêné et irrité par cette coupure d'électricité a promis de sanctionner les responsables de l'hôtel King Fahd Palace.



«Je voudrais avant toute chose dire que cette coupure est un signe de contre-performance qui n'est pas acceptable par rapport à nos volontés d'émergence et quelque part il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et en Afrique on n’a pas la culture de la sanction, je trouve que cette action doit être sanctionnée », a averti Macky Sall, ajoutant qu’ « on ne peut pas avoir une rencontre si aussi importante que les responsables de l'hôtel se laisse ou accepte des situations comme ça ».



En réalité, ajoute le chef de l’Etat, « j'ai mis un centre moderne à Diamniadio, mais les besoins de la Tabaski et les mouvements intérieurs font que les routes sont chargées, nous avons voulu garder nos hôtes ici à Dakar mais je pense que le protocole doit régler définitivement ces genres d'incident qui n'est pas tolérable ».



« Si nous voulons avancer aussi, il faut pouvoir sanctionner quand ça ne marche pas », a dit le chef de l'Etat, visiblement en colère.