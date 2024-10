Coupure de l'eau aux citoyens sénégalais : Guy Marius Sagna dénonce le mode de pratique de Sen'Eau

« Pour qui se prend Sen'Eau ? Pour qui se prend en fait SUEZ ? ». Telles sont les questions que se pose le député de la 14e législature Guy Marius Sagna qui dénonce la pratique de ladite société.



«Des factures d'eau arrivées à échéance le 28 octobre et Sen'Eau qui coupe l'eau aux citoyens sénégalais le 31 octobre ! Plusieurs Sénégalais n'ont de l'argent qu'après la fin du mois », a souligné le membre du Pastef Les Patriotes, dans une publication sur sa page Facebook.



Pire, a déploré GMS, « SUEZ coupe l'eau aujourd'hui tout en sachant que demain, c'est férié et que personne ne pourra ni payer ni voir son eau rétablie, ni demain vendredi, ni le lendemain samedi ni le surlendemain dimanche ».



Selon lui, «les clients reçoivent tardivement les factures d'eau, car SUEZ ne veut pas recruter. Les clients victimes de ces pratiques de SUEZ devraient refuser de payer et de porter plainte contre SUEZ. Le gouvernement devrait rappeler à l'ordre SUEZ ».



Le coordinateur du FRAPP a rappelé : « J'avais aussi attiré l'attention sur les compteurs de la SENELEC. Ils sont si sensibles que même s'il y a du vent, il marque que vous avez consommé de l'électricité. La 15e législature devra aussi s'emparer de ces problématiques ».