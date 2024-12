Coupures d'Internet: le scénario de la gestion des crises numériques en période électorale

Dakar, Sénégal – Entre 2021 et 2024, le Sénégal a connu cinq coupures d’Internet, des interruptions qui ont non seulement entravé l’accès à l’information, mais aussi perturbé la libre expression et la participation citoyenne. Face à ces crises numériques répétées, l’organisation Computech institute, en partenariat avec Internews, a organisé un atelier de simulation pour aider différents acteurs venus des régions à mieux comprendre les enjeux d’une coupure d’Internet et à y réagir de manière efficace.



L'atelier a rassemblé plus d'une quinzaine de participants issus de diverses régions du pays : journalistes, juristes, militants de la liberté d’expression et représentants d’ONG. L’objectif était de les préparer à faire face à des situations de crise, notamment lors de périodes électorales, à travers des simulations de coupures d'Internet, qui sont devenues des réalités inquiétantes, surtout en période de forte tension politique.



Au programme : des séances pratiques de jeux de rôles pour mettre les participants dans des scénarios réalistes. Par exemple, comment réagir si l’Internet est coupé le jour des élections ? Comment s’informer et diffuser des informations essentielles ? Comment maintenir la pression pour garantir la transparence des processus électoraux tout en luttant contre la désinformation ?