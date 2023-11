Cour Suprême : Me El Hadji Diouf traite Sonko de « président de la rue »

L’audience sur le recours de l’AJE concernant la décision du juge Sabassy de réintégrer Sonko sur les listes électorales se poursuit à la cour suprême. Me El Hadji Diouf, qui a bouclé la plaidoirie des avocats de l’Etat, a lors de sa prise de parole d’abord fait le show comme à son habitude. Me El hadji Diouf, satisfait du verdict de la CEDEAO, estime que Sonko ne devrait pas être surpris par la décision de cour de la CEDEO, par ce qu’il a insulté la magistrature.



« Il (Sonko) devait s’attendre à ça faisant ainsi allusion au verdict de la CEDEAO. Parce qu’il a refusé de répondre à la justice. Il a insulté la magistrature. Cet homme se croyait être le Président. Il est celui de la Rue », a décalé Me El Hadji Diouf. Des propos qui ont poussé les avocats de Sonko et certains membres de Yewwi à quitter la salle pour ne revenir à la fin de sa plaidoirie.