Couverture maladie : la SEN-CSU et la Maison de la Presse signent une convention ce mardi pour la prise en charge des professionnels des médias

Les Directeurs généraux de l’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) et de la Maison de la Presse Babacar TOURÉ vont signer ce mardi 23 juin 2026 à Dakar, une Convention de partenariat. Cet accord traduit la volonté des deux entités de garantir l’accès des professionnels des médias et de leurs familles à des soins de santé de qualité, partout sur le territoire national.



La Maison de la Presse Babacar TOURÉ représente dans ce partenariat les associations de presse du Sénégal, qui avaient chacune exprimé le besoin d’avoir une convention avec la SEN-CSU. C’est finalement cette option globale qui a été choisie durant les travaux techniques ayant regroupé la SEN-CSU et les différentes organisations sectorielles, selon un communiqué.





Dans la pratique, la Maison de la Presse va collecter les cotisations des membres des associations de presse qu’elle va par la suite reverser à la SEN-CSU. De son côté, l'agence publique va concevoir les cartes d’assuré et assurer le suivi pour permettre aux bénéficiaires d’obtenir une prise en charge à hauteur de 80% dans toutes les structures de santé publiques du pays, et de 50% dans les pharmacies.



Pour rappel, selon le communiqué, cette convention est l’aboutissement d’un long processus entamé en 2022 par l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) avec la mise en place de la Mutuelle de Santé des Professionnels de l’Information et de la Communication (MPIC).



Le statut d’assureur principal de la SEN-CSU, acquis à la faveur du décret N° 2024 – 832 du 27 mars 2024 fixant les nouvelles règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence, confère désormais à celle-ci la mission de pouvoir assister directement les bénéficiaires dans leur prise en charge médicale. D’où l’importance de cette convention, qui reste ouverte à toutes les organisations de presse désireuses d’assurer leurs membres et leurs familles.