Couvre-feu à Thiès: un ASP vendait des autorisations de circuler entre 25 000 et 30 000 FCfa

L’agent de la préfecture de Thiès, ville située à 70 Km de l'Est de Dakar, arrêté pour fraude sur des autorisations de sortie du territoire communal de Thiès est un Agent de sécurité de proximité (ASP), révèle Libération.

Le mis en cause vendait des autorisations à des automobilistes moyennant 25.000 ou 30.000 Fcfa.

L’Asp n’est que la partie visible de l’iceberg car de forts soupçons pèsent sur un responsable administratif de Mbacké (dans la région de Diourbel) qui a failli être pris en flagrant délit par les gendarmes.



Le parquet de Thiès a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre l’Asp et X.