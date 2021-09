Covid-19 : 3 décès supplémentaires, 38 nouvelles contaminations et 20 patients en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point de la situation liée à la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce dimanche 12 septembre 2021. Sur 2731 tests effectués, 38 sont positifs. Soit un taux de positivité de 1,40%.



Il s'agit de 7 cas contacts et de 31 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 6 cas à Dakar et 25 dans les autres régions du pays.



3 nouveaux décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.Toutefois, 405 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas grave sont admis dans les centres de traitement.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 478 cas confirmés de Covid-19, 66 925 guéris, 1831 décès et donc 4721 patients sous traitement



Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé informe que 1.194.635 personnes ont été vaccinées.