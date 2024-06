Euro 2024: la France et la Belgique entrent en lice ce lundi

Grandissime favorite du tournoi, la France de Kylian Mbappé entament leur compétition contre l'Autriche, à Düsseldorf, à 19h00 Gmt. Futurs adversaires des Bleus, les Pays-Bas ont remporté hier dimanche leur premier match face à la Pologne (1-2).

Pour espérer prendre la première de la poule D, les Bleus devront battre les Autrichiens.

L'Autriche devra jouer sans David Alaba. Le défenseur du Real Madrid est forfait pour toute la compétition à cause d'une blessure.

Pour réussir une bonne entrée, le grand favori du groupe E, la Belgique devra se signaler d'entrée contre la Slovaquie, ce lundi lors de la première journée.

L'autre match de la première journée du groupe E oppose l'Ukraine et la Roumanie.

Programme 1ere journée groupe D et F

Lundi 17 juin 2024

13h00 Roumanie / Ukraine

16h00 Belgique / Slovaquie

19h00 Autriche / France

La France et la Belgique débutent, respectivement contre l'Autriche et la Slovaquie ce lundi pour le compte de la première journée du groupe D et E de l'Euro 2024.