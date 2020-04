Covid 19: Africa,rien ne sera plus comme avant c'est une certitude, ton heure a sonné !!! (Par Aly Saleh)

Berceau de l'humanité , terre du départ, mon Afrique, chère à David Diop et à nous tous d'ailleurs, réveille toi!



Vous rendez vous compte de l'opportunité qu'a l'Afrique à changer les paradigmes? Il est tout de même important de revenir sur ce qui a fait polémique sur la chaine de télévision française LCI où le journaliste et le scientifique parlent d'appel d'offre afin qu'il y ait des cobayes Africains sur lesquels seront testés les vaccins pour sauver l'humanité.



Ce qui s'est passé, ce qui a été commis devrais-je dire ; voyez vous? Comment ces personnes peuvent elles se permettre d’émettre l'idée selon laquelle que on pourrait tester toutes sortes de médicaments possibles sur des africains et que certains appels d'offre seraient déjà lancés auprès des chefs d'Etats Africains afin qu'ils puissent accepter que l'on teste sur leurs populations le produit.



Ce temps là est révolu et que les Etats qui se permettraient cela, qui accepteraient celà ,verraient leurs dirigeants en grandes difficultés et leurs jours à la tête de l'Etat seraient comptés.



C'est dans des situations difficiles qu'on se rend compte que la problématique africaine est générale sur tout le continent... qu’elle soit lusophone, hispanophone, anglophone ou francophone, depuis l'esclavage et la colonisation, l'Afrique est plongée malgré elle, dans des gouvernances qui ne lui conviennent pas. Car ils ne sont en rien la somme d'une civilisation, d'une culture Africaine.



Oui l'Afrique doit se réinventer.



Elle ne sera plus ce qu'elle fut et ne doit pas être ce que d'autres veulent qu’elle soit. C'est bien ce que nous disent les soulèvements populaires en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Algérie, en Egypte, au Sénégal, au Bénin, en Tunisie...



Dans certains pays comme la Guinée, le peuple demande juste le respect de la constitution acceptée par tous, une règle du jeu intangible. Certes, tout évolue mais selon un calendrier, garantissant l'intérêt général et non des intérêts partisans, le mépris des « puissants » envers les « petits ». Une politique meurtrière? Est ce ainsi que l'on bâtit une nation unie, forte , intègre, sur les cadavres de la jeunesse?

A une certaine époque peut être, mais plus maintenant à cause de la détermination des jeunes Africains, debout pour prendre leur destin en main .



L'heure du bilan arrivera.



En ces périodes difficiles où rien n'est sûr, respectons les consignes et gestes barrières que ne cessent de nous dire nos autorités. Restons à la maison pour éviter la propagation du virus mortel .



Nous devons tous répondre à l'appel d'urgence de sensibilisation et de conscientisation pour stopper la pandémie du covid 19.



Le grand élan de solidarité des élites avec à sa tête le Président Macky Sall qui met en place

un fonds de riposte contre la pandémie du Coronavirus afin de venir en aide aux différents secteurs impactés.



Mais de grâce que ce soutien bénéficie aux ayants droits et surtout qu'il vienne en appui aux familles les plus démunies sur toute l'étendue du territoire national.



La mobilisation des forces vives en particulier des artistes est ce que l'on attend d'eux en pareilles circonstances.



Tous sur le pied de guerre, tous sur les fronts à l'appel de cette urgence de sensibilisation en ces temps d'incertitude où rien ne sera plus comme avant , ça c'est une certitude.



Il faut être plus réactif, plus réaliste, plus pragmatique et plus rassurant comme le Pr Raoult, le marseillais né à Dakar, avec sa chloroquine. Et puis cela fait vraiment du bien de voir et d'entendre les valeurs sûres pour nous rappeler que les sens de la vie ne s'arrêtent pas aux biens accumulés durant la vie, mais bien à l'essentiel, aux personnes dans le besoin, aux gens que l'on aime.



Le coronavirus est venu menacer tout cela , alors il faut le stopper.



Ne polluons pas nos esprits avec les thèses des théoriciens du complot non pas que ce monde n'ait pas sa part d'ombre de machiavélisme,

d'égoïsme, d'individualisme,

de crime contre l'humanité,

de domination impérialiste et autres abus d'autorités, mais les arguments les plus étayés ne sont pas forcement la vérité .Tout ce qui brille n'est pas or.



Tenez, en pleine pandémie, Donald Trump accuse l'OMS d'avoir mal géré l'épidémie de coronavirus

et suspend la contribution américaine à l'agence onusienne . Selon le Président Américain qui reproche trop d'erreurs et une trop grande proximité avec la Chine ,le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité liée au Covid 19.



Justement en Chine d'où est partie la maladie, un héros médecin symbolise la liberté d'expression. Dr Li Wenliang a été réduit au silence par les autorités chinoises après avoir été l'un des premiers à lancer l'alerte sur la dangerosité du coronavirus et avait même proposé un remède . Quelques jours plutard, il est contaminé et mort du virus qu'il a lui même découvert.



Oh la bêtise humaine ! Comme l'on peut être injuste, même envers soi - même.

Les médecins et infirmiers travaillent à risque pour sauver des vies avec tous les dangers encourus , c'est émerveillant et touchant ce qu’ils font, chapeau bas.

Le covid 19 a freiné l'activité humaine , l'économie mondiale, il a divisé le monde.

Le coronavirus a changé nos vies, les grandes réflexions commencent.

Le moment venu, les responsabilités seront situées.



Mais pour l'heure, la seule lutte qui vaille, c'est celle contre le coronavirus.

Tous pour un même but, voilà notre force !

Tous unis, nous le vaincrons par la grâce de DIEU.



Aly Saleh journaliste