Covid-19 : Alassane Ouattara testé négatif deux semaines après son confinement.

Ayant été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19 et confiné à Abidjan pendant deux semaines pour avoir été testé positif, le chef de l’État Alassane Ouattara a été déclaré négatif selon le communiqué de la présidence mercredi.



Le chef d’État ivoirien a suivi les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions du gouvernement de se mettre en confinement et aussi suivi par les équipes médicales.



Dans le communiqué daté du 18 août 2021, le président Alassane Ouattara exhorte ses compatriotes et les étrangers résidant en Côte d’Ivoire à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie.