Covid-19: Castex annonce la suspension du pass vaccinal et la fin du masque le 14 mars 2022

Les restrictions s'allègent. "La situation s'améliore grâce à nos efforts collectifs et les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures", a déclaré Jean Castex, jeudi 3 mars lors du "13 Heures" de TF1. En conséquence, le Premier ministre a annoncé la fin du pass vaccinal "partout où il s'applique", à partir du 14 mars. Cette date marquera également la fin du port du masque obligatoire "dans tous les lieux où il est encore en vigueur", à l'exception des transports collectifs, "compte tenu de la promiscuité". Dans les établissements médicaux, "le pass sanitaire reste en vigueur, de même que l'obligation vaccinale", a précisé Jean Castex. Suivez notre direct.



La Polynésie lève l'obligation vaccinale. Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a annoncé la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid dans cette collectivité ultramarine où près de 80% des plus de 12 ans sont vaccinés, lors d'une allocution mercredi à Papeete. Depuis le 23 décembre, toutes les personnes qui travaillaient au contact du public avaient l'obligation d'être vaccinées contre le Covid-19, sous peine d'amende.



Fin de l'état d'urgence en Guyane et à Mayotte. Le gouvernement français a décrété mercredi la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte en raison de "l'amélioration de la situation épidémiologique" ces dernières semaines.



L'OMS recommande la pilule de Merck sous conditions. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la pilule anti-Covid de l'Américain Merck (MSD) pour les patients atteints d'un Covid-19 encore léger mais qui présentent un risque élevé d'hospitalisation, notamment les personnes âgées. Ce traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l'apparition des symptômes.



Impact important sur la santé mentale. Mal-être, fatigue... La santé mentale est une des grandes victimes de la pandémie de Covid, avec un bond de plus de 25% des cas d'anxiété et de dépression dans le monde, a affirmé l'OMS mercredi. Dans un nouveau mémoire sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé montre qu'en 2020, les cas de troubles dépressifs majeurs et de troubles anxieux ont augmenté respectivement de 27,6% et 25,6% dans le monde.