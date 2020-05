Covid-19: La compagnie turque d’énergie Karpowership débloque 80 millions FCFA pour venir en aide au Centre Albert Royer et le Daara Ali Imran

La compagnie turque d’énergie Karpowership se mobilise pour la lutte contre le Covid-19 à hauteur de 80 millions FCFA. Ce geste de générosité qui entre dans le cadre sa politique de RSE aura comme bénéficiaire le Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Centre hospitalier universitaire de Fann) et le Daara Ali Imran dirigé par l’éducateur et religieux Oustaz Alioune Sall.



La cérémonie de remise de ses dons composés de vivres et kits sanitaires se fera ce vendredi 22 mai 2020. Les dons reçus par les structures bénéficiaires sont constitués de 150 sacs de riz de 50 kg, 150 sacs de lait de 25 kg, 150 paquets de sucre de 5 kg, 50 paquets de dattes 12- 500 g, 250 paquets de savon de 18 pièces, 500 gels de 500 ml, 150 paquets de 12 bouteilles d’eau de javel (1) et 200 masques.



Pour mémoire, Karpowership Sénégal a également contribué au fonds Covid lancé par le chef de l’État, à hauteur de 50 millions FCFA.