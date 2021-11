Covid-19: Le monde en alerte face au nouveau variant venu d'Afrique du Sud

B.1.1.529 : c'est le nom scientifique du nouveau variant du Covid-19, révélé par les scientifiques et le ministère de la Santé d'Afrique du Sud jeudi 25 novembre. Les autorités sud-africaines s'alarment face à ses mutations multiples et son haut niveau de contagiosité. Des avertissements pris très au sérieux dans le monde entier, ce vendredi 26 novembre. Les réactions ne se sont pas faites attendre.



Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas...Dans ces pays, où la pandémie est déjà difficile à contenir cet automne, le nouveau variant donne des sueurs froides. Et les dirigeants réfléchissent vite sur la gestion de cette menace. Retrouvez toutes les informations à ce sujet dans cet article.



La Commission européenne propose de suspendre les vols en provenance de la région d'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. Dans un tweet, sa présidente Ursula von der Leyen parle de cette proposition comme d'un "frein d'urgence".



Une réunion est prévue ce vendredi avec les États-membres. Il reviendra ensuite au Conseil d'adopter ou non cette recommandation. À l'AFP, un porte-parole de la Commission a confié qu'il faut "faire le maximum pour ralentir la diffusion de ce variant".



L'émergence du variant B.1.1.529 se fait sentir sur les marchés boursiers européens à l'ouverture. Le CAC 40 a reculé de 4,40%, Londres a perdu 3,31%, Francfort 3,19%. Plus tôt, en Asie, les marchés avaient aussi réagi négativement : Tokyo a clôturé en baisse de 2,53%. Les valeurs liées au tourisme sont celles qui ont le plus perdu.



Le Royaume-Uni a annoncé dès jeudi soir qu'il va interdire l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays d'Afrique : à compter de ce vendredi, les vols en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana sont suspendus.



L'Italie, elle, a décrété vendredi que l'entrée sur son territoire est interdite à toute personne ayant séjourné en Afrique australe au cours des 14 derniers jours.



L'Allemagne, quant à elle, va refuser les voyageurs étrangers en provenance d'Afrique du Sud "et probablement des pays voisins". Cette mesure doit entrer en vigueur dans la soirée.