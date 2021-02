Covid-19: Un nouveau variant découvert en Finlande, potentiellement moins détectable par certains tests PCR

Selon les laboratoires Vita, relayés par la radio-télévision publique nationale de Finlande, et en France par le quotidien local « L’Indépendant », ce variant aurait des similarités avec les variants britanniques, sud-africains et le nouveau variant B1525, détecté dans une dizaine de pays, dont la France.



De nombreux tests PCR, comme ceux effectués par les laboratoires Vita, fonctionnent en recherchant plusieurs régions du virus, ce qui leur a permis d’identifier ce malade. Mais d’autres tests PCR ne visent que le gène N du virus. Sa mutation pourrait donc le rendre indétectable à ces tests. Pour le microbiologiste du laboratoire Vita, Taru Meri, il faudrait désormais faire attention à la pertinence des tests PCR.



Interrogé, le professeur de virologie à l’Université de Turku, Ilkka Julkunen, « appelle les laboratoires à être vigilants, pour garantir les diagnostics ». Mais il ne s’inquiète pas, pour l’instant, « de ce variant unique, dont on ne connaît pour l’instant, de fait, ni la contagiosité, ni même l’impact sur l’immunité».



Selon les experts des laboratoires Vita, basés à Helsinki, la souche Fin-796H n’est probablement pas apparue en Finlande, compte tenu du faible taux d’infection dans le pays. Il est donc probable que d’autres cas soient découverts dans les prochains jours.



Les laboratoires Vita assurent qu’ils poursuivront leurs recherches en collaboration avec l’Institut de biotechnologie de l’Université d’Helsinki.