Covid-19 au Sénégal: près de 2 millions de doses de vaccins en souffrance

La campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 au Sénégal s’embourbe. Et non par manque de doses, mais de preneurs. En effet, sur un total de 3 millions 674 mille 378 doses de vaccins reçues par le Sénégal, depuis le début, il n’y a qu’un million 852 mille 896 qui ont été utilisées. Autrement dit, plus d’un million 821 mille doses cherchent preneurs à la date du 25 octobre 2021.



La preuve, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) rendues publiques, hier-mercredi et dont nos confrères de Walf Quotidien ont obtenu copie, de par son représentant à Dakar, Dr Aloyse Waly Diouf, "à la date du 25 octobre 2021, sur un total de 3 millions 674 mille 378 doses de vaccins reçues par notre pays, seulement 1 million 852 mille 896 ont été utilisées. Soit un taux de 50 %. Par conséquent, 1 million 821 mille 482 doses souffrent encore au niveau du ministère de la Santé et de l’Action sociale."



Toujours selon l’Oms, au total 883 546 personnes ont été complètement vaccinées au Sénégal. Une situation qui inquiète les professionnels de la santé. "Cela montre que nous devons continuer à convaincre les populations autour de la nécessité de se faire vacciner. Parce qu’il a été démontré que toutes les personnes qui avaient été vaccinées, même en contact du virus, n’ont pas présenté des complications graves", révèle Dr Diouf qui s’exprimait, en marge d’un webinaire organisé par le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen).



Et la Directrice de la Santé rassure. Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye soutient que son département est en train de peaufiner des stratégies pour écouler le plus vite possible ce stock de vaccins d’autant plus que la date de péremption des vaccins n’est pas loin.



Au Sénégal, selon le ministère de la Santé, depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1.286.724 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19.