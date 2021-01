Covid-19: en Chine le test anal jugé plus efficace est obligatoire pour tous les voyageurs étrangers

Seulement 52 cas de Covid-19, officiellement, aujourd'hui en Chine. Les autorités prennent quand même de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie. Les passagers qui arrivent de l'étranger en Chine doivent se soumettre à un nouveau test de dépistage du Covid-19, effectué non plus dans le nez ou la gorge, mais dans le rectum.



Et les voyageurs ne sont pas les seuls concernés : la mesure s’applique aussi, de plus en plus fréquemment en Chine, aux habitants des zones considérées à haut risque.

Efficace mais peu commode, si ce système est décrié, il serait plus efficace. CCTV, la télévision centrale de Chine, indique que ce système ne sera pas généralisé car "pas assez pratique", rapporte Le Dauphiné. (Le Dauphiné)(Le Dauphiné)



Selon les informations obtenues, dans le quartier de Daxing, au sud de Pékin, plus d’un millier de professeurs et d'élèves ont été soumis au dépistage rectal, en plus du prélèvement dans le nez et la gorge. Pour le docteur Li Tongzeng, ces nouveaux test sont très utiles : «Le coronavirus reste présent plus longtemps dans l'anus que dans les voies respiratoires. Le dépistage rectal permet d’augmenter le taux de détection des personnes infectées, notamment par les nouveaux variants».



Toutefois, ce mode de test devrait rester marginal car "pas assez pratique", indique CCTV. Toutefois, les voyageurs étrangers peuvent présenter deux tests Covid-19 négatifs (PCR et sérologique) pour pouvoir se rendre en Chine et effectuer à leur arrivée une quarantaine d’au moins 14 jours dans un hôtel, à leurs frais.