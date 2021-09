Covid-19: face à la montée du variant Delta, Joe Biden étend la vaccination obligatoire

Cette fois, Joe Biden veut se donner les moyens de faire monter un taux de vaccination qui plafonne aux États-Unis : obligation vaccinale pour les soignants, pour les fonctionnaires et les contractuels de l’État fédéral, et pour la première fois, obligation pour les entreprises de plus de cent salariés de vérifier que leurs employés sont doublement vaccinés ou présentent un test négatif au moins une fois par semaine. « Les plus grandes entreprises le demandent déjà, United Airlines, Disney et même Fox New », a déclaré jeudi 9 septembre le président américain.



« Au total, les obligations de vaccins toucheront environ 100 millions d'Américains, soit deux tiers des travailleurs », a dit Joe Biden lors d'une allocution. Une nouvelle « stratégie » qui vise les 80 millions d'Américains encore non vaccinés, soit 25% de la population.



« Votre refus a un coût pour nous tous »

Si Joe Biden prend en exemple la chaîne conservatrice qui ne le ménage pas, c’est qu’il veut aussi s’adresser à ceux qui ne sont pas encore vaccinés. « Qu’est-ce que vous attendez de plus ? Vous attendez de voir quoi de plus ? Nous avons rendu la vaccination gratuite, sûre et pratique. Le vaccin a eu l’approbation complète des autorités sanitaires. Plus de 200 millions d’Américains ont eu au moins une dose. Nous avons été patients, mais notre patience est en train de s’épuiser. Votre refus a un coût pour nous tous. Alors s’il vous plaît, faites ce qui est bien », a-t-il exhorté.



Et Joe Biden d’appuyer son propos en annonçant que les amendes pour non-port du masque dans les transports vont doubler, avant de conclure sur un message simple : faites-vous vacciner.