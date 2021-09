Covid-19: l'Australie va recevoir 4 millions de doses de vaccin du Royaume-Uni

Plus de 300 000 doses de vaccins administrées chaque jour, c’est désormais à ce rythme que l’Australie s’immunise massivement contre le coronavirus. Un rythme qui pourrait être maintenu, voire même accéléré, avec l’arrivée d’ici quelques jours de 4 millions de doses du vaccin produit par Pfizer.



Jusqu’à très récemment, les Australiens n’avaient accès qu’à AstraZeneca, un vaccin à la réputation ternie par les risques, minimes, de contracter une thrombose.



Un motif d’inquiétude qu’a pu constater le docteur Linda Calabrese auprès de ses patients : « Les patients qui étaient éligibles nous disaient : "Non, je ne veux pas me faire vacciner avec AstraZeneca", car ces histoires de caillots sanguins les inquiétaient. Et puis, il y en avait aussi d’autres qui avaient l’impression qu’on leur proposait un vaccin bas de gamme. »



80% de vaccinés dès la mi-novembre ?



C’est d’ailleurs pourquoi environ 20% des personnes agées de plus de 60 ans, pourtant éligibles à la vaccination depuis des mois, n’ont toujours pas reçu leur première dose.



Mais les plus jeunes, en revanche, se pressent pour se faire vacciner, ce qui actuellement est le cas de 37% de la population agée de plus de seize ans. Si le rythme actuel est maintenu, le cap des 80% pourrait être franchi à la mi-novembre. Un cap qui se traduira par la réouverture des frontières, fermées depuis mars 2020.