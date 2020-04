Covid-19: la Lonase perd chaque jour 110 millions de F Cfa

Face à la propagation du coronavirus, les conséquences se font déjà sentir pour de nombreuses entreprises. La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) enregistre une perte de 110 millions de F Cfa sur les masses journalières collectées.



« Aujourd’hui, la Lonase a perdu entre 80 et 85% de son chiffre d’affaires, du fait de cette pandémie. A titre d’illustration, là où on faisait des masses journalières collectées de 150 millions, en matière de Pmu, de courses épiques, on revient parfois à 40 millions de F Cfa », soit un écart de 110 millions de F Cfa, a révélé son Directeur général, Amadou Samba Kane.



Dans un entretien avec L’Observateur, M. Kane fait part de ses craintes si la situation actuelle perdure. « On risque de n’avoir plus ça, parce que la plupart des hippodromes sont fermés. Pour le Pari-foot aussi, c’est pareil. On n’enregistre plus rien. C’est fermé. Vous imaginez un peu ce que cela fait pour une entreprise dont les charges sociales sont importantes », s’est-il désolé.



La Lonase ne compte toutefois pas se laisser détruire par cette pandémie. Des produits sont aujourd'hui en phase d'être lancés dès la semaine prochaine, à travers des canaux digitaux pour limiter les déplacements de la clientèle vers les points de vente, a annoncé M. Kane.