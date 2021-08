Covid-19: la Russie atteint un nombre record de morts, la campagne de vaccination patine

Cela faisait plusieurs semaines que les décomptes quotidiens oscillaient aux abords de ce seuil symbolique. Mais depuis ce jeudi une étape a été franchie. Les autorités russes ont officiellement compté 808 morts du Covid-19 durant les dernières 24 heures.



Depuis le début de la pandémie et jusqu’en juin dernier, on dénombre une surmortalité de 531 000 personnes. Un chiffre parmi les plus élevés du monde, à la fois en termes absolus et proportionnellement à la population. Un bilan plus que décevant lorsqu’on pense que la Russie fut le premier pays à enregistrer un vaccin contre le Covid-19, il y a un an.



Moins de 20% des Russes vaccinés

Mais force est de constater que la campagne de vaccination patine. Spoutnik V n’étant pas reconnu en Europe, beaucoup de Russes ne voient pas l’intérêt de se faire vacciner pour voyager. D’autre part, ils sont nombreux à être réticents à se faire injecter un vaccin développé aussi rapidement.



Pour améliorer la couverture vaccinale, Moscou a par exemple contraint à la vaccination 60% des employés du secteur des services. À défaut, ils ne seront plus payés. Mais même avec une telle incitation, des sondages indépendants montrent que moins de 20% de la population a reçu deux doses de vaccin.