Covid-19: la fin de la gratuité des tests sans prescription interviendra «mi-octobre» en France

Les tests de dépistage du Covid-19 sans prescription médicale seront payants à partir de la «mi-octobre», a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres.



«Nous avons décidé d'acter la fin de la gratuité des tests hors prescription médicale», a expliqué Gabriel Attal, conformément «à l'annonce qu'avait fait le président de la République dans son allocution du 12 juillet» et «aux choix que font un certain nombre de nos voisins européens», rapporte la RFI.