Covid-19 : le régulateur européen se prononcera sur la troisième dose de vaccin début octobre

Le régulateur de l'Union européenne a annoncé jeudi 23 septembre qu'il donnerait ou non son accord début octobre à une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 pour la population de plus de 16 ans. L'Agence européenne des médicaments (AEM) doit en même temps se prononcer sur les doses de rappel des vaccins Pfizer et Moderna pour les personnes immunodéprimées, a déclaré à la presse le responsable de la stratégie vaccinale de l'AEM, Marco Cavaleri.