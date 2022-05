Covid-19 : quatre nouvelles contaminations rapportées ce samedi

Quatre nouvelles contaminations ont été rapportées ce samedi 21 mai par le ministère de la Santé et de l'Action. Sur un échantillon de 890 tests, soit un taux de positivité de 0,47%.



Ces nouvelles infections sont issus de la transmission communautaire dont trois signalés dans le département de Dakar et un dans département de Mbour.



Le bulletin quotidien du MSAS annonce également la guérison de trois patients.



La même source d'ajouter qu'aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré vendredi 20 mai.



A ce jour, 86.067 cas ont été déclarés positifs dont 84.882 gueris, 1.966 décédés, et donc 18 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de I 475 562.