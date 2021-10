Covid-19Sn : 1 cas importé, 7 nouvelles contaminations et 6 patients en réanimation, répertoriés ce lundi

Le Sénégal a enregistré 07 nouvelles contaminations, sur 1307 échantillons, ce lundi 18 octobre 2021. Soit un taux de positivité de 0,53%. Dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lu par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, il est fait état du retour des cas importé.



En effet, un cas importé a été enregistré ce jour. S’agissant des nouvelles contaminations, ils sont répartis comme suit : aucun cas contact et 6 cas issus de la transmission communautaire.



5 patients ont été déclarés guéris parmi les malades suivis dans les centres de traitement ou dans les domiciles. Six (6) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Par contre, aucun cas de décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 73 873 cas ont été déclarés positifs depuis le 02 mars 2020, dont 71 975 guéris, 1 871 décédés, et donc 26 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, 1.280.390 de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin anti Covid-19 au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.