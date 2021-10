Covid-19Sn - 1 décès supplémentaire et 6 nouvelles contaminations enregistrés ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rapporte ce vendredi 8 octobre 06 nouvelles contaminations, sur 1339 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,44%.



Tous les cas positifs sont issus de la transmission communautaire.



Le bulletin quotidien du Msas informe de la guérison de 05 patients suivis par les services sanitaires.



Six (6) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation contre 9 hier, jeudi.



1 décès a été enregistré dans les dernières 24 heures.



A ce jour, 73831 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2020, dont 71913 guéris, 1865 décès, et donc 52 sous traitement.



Le mercredi 06 octobre, 1975 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 268 640, selon le ministère de la Santé.