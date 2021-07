Covid-19Sn: 20.050 personnes vaccinées dans la seule journée du mardi

Le taux de contamination au coronavirus a fait que les Sénégalais prennent d’assaut les centres de vaccination pour prendre leur dose. Le mardi 27 juillet dernier, 20.050 personnes se sont faites vacciner. Ce qui a donné un nombre total de 676.340 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin à la journée du mercredi 28 juillet, informe « Le Soleil ».



Parallèlement, la contamination continue son bonhomme de chemin et fait ravages. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 1.318 personnes sont décédées de la Covid 19 au Sénégal. Toujours selon les données du ministère, le Sénégal a enregistré à la date d’aujourd’hui, 60 170 cas positifs au coronavirus dont 46.421 guéris.



Pour couper la chaine de contamination, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.