Covid-19Sn: 4 nouvelles contaminations, un décès et 2 patients en réanimation

Le Sénégal enregistre ce mercredi, 3 novembre 2021, un nouveau cas de décès lié à la pandémie du coronavirus après être resté plus d’une semaine sans en compter un. Concernant les nouvelles contaminations, une petite hausse a été notée. 4 cas positifs contre 2 hier (mardi) ont été répertoriés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 1073 tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,37%.



Les services dudit ministère informent que tous les cas positifs sont issus de la transmission communautaire et sont situés comme suit : 1 à Dakar et 3 dans les autres régions.



05 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Deux (2) cas grave est pris en charge dans les services de réanimation.



À ce jour, le Sénégal compte 73 926 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72 033 guéris, 1879 décès et donc 13 sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale indique ce mercredi que depuis le début de la campagne de vaccination, 1.295.646 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.