Covid-19Sn - UN seul nouveau cas et moins d’une trentaine de malades en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point quotidien de la pandémie du coronavirus de ce mardi 12 octobre. Sur les 984 prélèvements effectués, seul 1 cas est revenu positif, soit un taux de positivité de 0,10%.



Ce cas rapporté est issu de la transmission communautaire et est localisé dans la région de Dakar.



Aussi, 8 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.



À ce jour, 73 842 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2021, dont 71 945 guéris, 1868 décès et donc 28 patients sont sous traitement.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1.271.879 personnes ont été vaccinées au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.