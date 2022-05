Covid-19Sn : petite hausse avec 06 nouvelles contaminations rapportées ce lundi

Une petite hausse des nouvelles contaminations à laCovid-19 a été constatée ce lundi 16 mai. Sur un échantillon de 1275 tests, six (6) sont revenus positifs soit un taux de positivité de 0,44%.



Les nouveaux cas sont tous issus de la transmission communautaire dont 05 sont répertoriés dans la région de Dakar et dans la région de Thiès.



Le bulletin quotidien du Ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'évolution de la pandémie annoncé que 02 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et qu'aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun cas de décès n'a été enregistré au cours de dernières 24heures.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 86045 cas ont été déclarés positifs dom 84061 guéris, 1966 décédés, et dont 17 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 470 950.