Covid-19Sn: un cas positif enregistré ce vendredi, 15 patients sous traitement

Un seul cas positif au coronavirus a été de nouveau recensé ce vendredi, par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 776 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,12%.



Il s'agit d'un Cas issu de la transmission communautaire enregistré dans la région de Dakar.



Le ministère a fait savoir que deux (02) patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation.



Aussi, aucun Cas de décès n'a été enregistré jeudi 28 avril 2022.



A ce jour 85.995 cas ont été déclarés positifs dont 84.013 guéris 1966 décès et 15 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 465 715 à ce jour au Sénégal.