Cimetière de Yoff-Dakar : l’enterrement de l’actrice Halima Gadji prévu ce mercredi à 17 heures

L’enterrement de l’actrice Halima Gadji, décédée deux jours plus tôt, est prévu ce mercredi 28 janvier à 17 heures (GMT), au cimetière de Yoff (Dakar), selon une source proche de la famille.



Alors que la levée de corps était prévue initialement à 10 heures, la sœur aînée de l’actrice, Rokya Gadji, avait annoncé son report «en raison de procédures administratives», tout en assurant que «l’heure exacte sera communiquée au cours de la journée».



Nos reporters présents à l’Hôpital général Idrissa Pouye assurent à 11h30 minutes que de nombreuses personnes venues assister à la levée de corps de l’illustre disparue sont rentrées chez elles, en dehors des proches de la famille, en attendant une communication claire sur la suite des événements.