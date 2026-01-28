Réseau social
Dakar: la levée de corps et l’enterrement d’Halima Gadji «reportés» en raison de «procédures administratives»



Prévus ce mercredi matin (10H) à l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff (Dakar), la levée de corps et l’enterrement de l’actrice Halima Gadji, décédée le 26 janvier, ont été «reportés» en raison «de procédures administratives», selon sa sœur aînée, Rokya Gadji, dans une publication. 

Rokya Gadji précise néanmoins que «l’heure exacte» de la levée de corps «sera communiquée au cours de la journée». 
Charles KOSSONOU

Mercredi 28 Janvier 2026 - 11:51


