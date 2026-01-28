Aéroport de Lisbonne : un Sénégalais, sous mandat d’arrêt européen, interpellé pour trafic de stupéfiants

Un citoyen sénégalais a été interpellé à l’aéroport Humberto Delgano de Lisbonne par la police portugaise, dans le cadre de contrôles renforcés aux frontières. Il a été placé en garde à vue, le temps que les autorités compétentes enclenchent la procédure d’extradition.



Selon le quotidien Les Echos, qui cite The Portugal News, l’homme faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par un membre de l’Union européenne pour des faits liés au «trafic de stupéfiants, à la fraude documentaire et à des entrées irrégulières sur son territoire».



La police portugaise assure enfin que ces «contrôles renforcés» visent à identifier les personnes recherchées au niveau international et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux.